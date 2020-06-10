IBM выходит из бизнеса, связанного с технологиями распознавания лиц

Генеральный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) в письме Конгрессу США сообщил, что компания прекратит поставлять программное обеспечение для распознавания лиц и будет против любого использования такой технологии в целях массового наблюдения и расового профилирования. Также он призвал к принятию новых федеральных правил, которые повысят ответственность полиции за проступки.

«IBM больше не предлагает универсальное программное обеспечение для распознавания или анализа лиц. IBM решительно выступает против и не будет потворствовать использованию каких-либо технологий, включая технологию распознавания лиц, предлагаемую другими поставщиками, для массового наблюдения, расового профилирования, нарушений основных прав и свобод человека или любых целей, которые не соответствуют нашим ценностям и принципам доверия. Мы считаем, что настало время начать национальный диалог о том, следует ли применять технологию распознавания лиц в местных правоохранительных органах и как это делать».

Кришна добавил, что искусственный интеллект — это мощный инструмент, который действительно может помочь правоохранительным органам обеспечить безопасность граждан, однако производители и поставщики соответствующих систем несут ответственность за то, как именно используются подобные технологии.