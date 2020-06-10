10.06.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСобытияIBM выходит из бизнеса, связанного с технологиями распознавания лиц

IBM выходит из бизнеса, связанного с технологиями распознавания лиц

IBM

Генеральный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) в письме Конгрессу США сообщил, что компания прекратит поставлять программное обеспечение для распознавания лиц и будет против любого использования такой технологии в целях массового наблюдения и расового профилирования. Также он призвал к принятию новых федеральных правил, которые повысят ответственность полиции за проступки.

«IBM больше не предлагает универсальное программное обеспечение для распознавания или анализа лиц. IBM решительно выступает против и не будет потворствовать использованию каких-либо технологий, включая технологию распознавания лиц, предлагаемую другими поставщиками, для массового наблюдения, расового профилирования, нарушений основных прав и свобод человека или любых целей, которые не соответствуют нашим ценностям и принципам доверия. Мы считаем, что настало время начать национальный диалог о том, следует ли применять технологию распознавания лиц в местных правоохранительных органах и как это делать».

Кришна добавил, что искусственный интеллект — это мощный инструмент, который действительно может помочь правоохранительным органам обеспечить безопасность граждан, однако производители и поставщики соответствующих систем несут ответственность за то, как именно используются подобные технологии.

ТЕГИ:
Компания Acronis заключила партнерство с профессиональным футбольным клубом Atlético de Madrid, став его официальным партнером по киберзащите
Новости по теме
Hardware События
Bloomberg: Apple откажется от пр
Игры
Need for Speed Heat стала первой
События
В Европе намерены создать собств
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!