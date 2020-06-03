Hublot анонсировала smart-часы на Wear OS за 5200 долларов

Производитель аксессуаров премиум-класса, швейцарская компания Hublot, представила smart-часы Big Bang e, работающие под управлением операционной системы Wear OS.

Часы оснащены 42- миллиметровым сенсорным OLED-дисплеем высокой четкости, с покрытием из сапфирового стекла, используют процессор Snapdragon Wear 3100, 1 Gb оперативной и 8 Gb встроенной памяти. Гаджет получил аккумулятор емкостью 300 мА·ч, обеспечивающего, по заявлению производителя, до двух дней автономной работы на одном заряде.

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Hublot Big Bang e включают в себя пару дополнительных функций помимо тех, которые обычно присутствуют в операционной системе на базе Android – это отслеживание лунного календаря и смена цвета оформления дисплея в зависимости от времени суток в рамках инициативы HuboltLovesArt. Часы оборудованы модулями Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2, NFC. Заявлена влагозащита по стандарту 3 ATM. Устройство не оснащается модулем GPS-навигации.

Стоимость smart-часов Hublot Big Bang e составляет 5200 долларов (титановая версия) или 5800 долларов (черная керамическая версия). Дата выхода не сообщается.