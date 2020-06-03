03.06.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииГаджетыHublot анонсировала smart-часы на Wear OS за 5200 долларов

Hublot анонсировала smart-часы на Wear OS за 5200 долларов

Hublot

Производитель аксессуаров премиум-класса, швейцарская компания Hublot, представила smart-часы Big Bang e, работающие под управлением операционной системы Wear OS.

Часы оснащены 42- миллиметровым сенсорным OLED-дисплеем высокой четкости, с покрытием из сапфирового стекла, используют процессор Snapdragon Wear 3100, 1 Gb оперативной и 8 Gb встроенной памяти. Гаджет получил аккумулятор емкостью 300 мА·ч, обеспечивающего, по заявлению производителя, до двух дней автономной работы на одном заряде.

Hublot Big Bang e включают в себя пару дополнительных функций помимо тех, которые обычно присутствуют в операционной системе на базе Android – это отслеживание лунного календаря и смена цвета оформления дисплея в зависимости от времени суток в рамках инициативы HuboltLovesArt. Часы оборудованы модулями Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2, NFC. Заявлена влагозащита по стандарту 3 ATM. Устройство не оснащается модулем GPS-навигации.

Стоимость smart-часов Hublot Big Bang e составляет 5200 долларов (титановая версия) или 5800 долларов (черная керамическая версия). Дата выхода не сообщается.

ТЕГИ:
Sega представила миниатюрную консоль Game Gear Micro
Новости по теме
Гаджеты
Realme представила свои первые s
Гаджеты
Garmin Quatix 6X Solar — м
Гаджеты
Amazfit Ares: защищенные smart-ч
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!