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Huawei Enjoy 20 Pro: 90 Hz дисплей и поддержка 5G за 282 доллара

Huawei Enjoy 20 Pro

Компания Huawei официально представила смартфон Enjoy 20 Pro, поддерживающий работу в мобильных сетях пятого поколения с архитектурами SA и NSA.

Устройство оснащено 6,57-дюймовым дисплеем Full HD+ с частотой обновления 90 Hz. Частота сенсорного слоя – 180 Hz. В верхней части экрана имеется небольшой каплевидный вырез под фронтальную камеру.

Huawei Enjoy 20 Pro

Аппарат работает на базе процессора MediaTek Dimensity 800, который содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,6 GHz и модем 5G. Объем оперативной памяти LPDDR4X RAM составляет 6 или 8 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb.

Основная камера тройная: 48 Мп основной датчик, 8 Мп сенсор с ультраширокоугольной оптикой и 2 Мп макромодуль. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА·ч. Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, боковой дактилоскопический сканер, симметричный порт USB Type-C и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 160 × 75,32 × 8,35 мм, вес — 192 гр. Применена операционная система Android 10 с фирменной надстройкой EMIUI 10.1.

Стоимость смартфона Huawei Enjoy 20 Pro составляет 282 или 325 долларов в зависимости от конфигурации. Продажи в Китае стартуют 24 июня.

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