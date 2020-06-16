Тайваньская компания HTC представила сразу два новых смартфона под управлением Android 10, которые получили названия U20 5G и Desire 20 Pro.

HTC U20 5G получил 6,8-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+. Аппарат построен на базе мобильной платформы Snapdragon 765G и является первым смартфоном компании с поддержкой сетей пятого поколения. Будет предложена только одна версия с 8 Gb оперативной и 256 Gb флэш-памяти.

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В основной камере установлены четыре датчика: основной 48 Мп, 8 Мп (широкоугольная оптика), 2 Мп (макрообъектив) и 2 Мп (датчик глубины). Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки QC4.0. Сканер отпечатков пальцев разместился на задней крышке гаджета.

Стоимость смартфона HTC U20 5G составляет 640 долларов.

HTC Desire 20 Pro получил экран диагональю 6,5 дюйма при разрешении FullHD+, Snapdragon 665, 6 Gb оперативной и 128 Gb флэш-памяти. Набор датчиков основной камеры такой же, как и у модели U20 5G. Разрешение фронтальной камеры составляет 25 Мп.

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Емкость аккумулятора также составляет 5000 мАч. Смартфон получил модуль NFC и разъем 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев тоже расположен на задней панели.

Стоимость смартфона HTC Desire 20 Pro составит 303 доллара.

Дата старта продаж обеих новинок будет объявлена позже.