HP представила портативный SSD P500 емкостью 1 Tb

Компания HP пополнила линейку портативных твердотельных накопителей P500. Новое карманное устройство хранения данных способно вместить 1 Tb информации.

Как и накопители меньшего объема линейки, он оснащен портом USB 3.2 Gen 1, который используется для обмена данными и обеспечивает питание. Комплектный кабель и переходник обеспечивают подключение к разъемам USB Type-C и Type-A.

Утверждается, что новинка обеспечивает скорость последовательного чтения до 420 МБ/с и скорость последовательной записи до 255 МБ/с.

Накопитель заключен в алюминиевый корпус размерами 79,1 x 53,9 x 10 мм, вес составляет 45,4 гр. Он предлагается в четырех цветовых вариантах — голубом, красном, сером и серебристом.

Информации об ориентировочной цене HP Portable SSD P500 емкостью 1 Tb на данное время нет.