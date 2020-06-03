HP представила обновленный ноутбук Omen 15

Компания HP обновила игровой ноутбук Omen 15, самый компактный в линейке производителя.

Новая модель HP Omen 15 оснащена 15,6-дюймовым дисплеем с тонкими рамками. В зависимости от конфигурации в ноутбуке могут быть установлены: 1080p IPS, 1080р IPS с экраном 144 Hz, 1080р IPS с экраном 300 Hz, 4K IPS с экраном 120 Hz или OLED с экраном 120 Hz. Есть поддержка Nvidia G-Sync.

В максимальной модификации Omen 15 используется процессор Intel Core i7 H-серии десятого поколения или AMD Ryzen 7 H-серии. За графику отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q. Объем оперативной памяти DDR4 достигает 32 Gb, а объем хранилища может достигать 1 Tb NVMe M.2 SSD, при этом можно использовать один накопитель или два по 512 Gb в конфигурации RAID 0.

HP Omen 15 стал первым игровым ноутбуком с ИК-датчиком для контроля температуры всех компонентов. Это позволяет системе правильно распределять энергопотребление в зависимости от выбранного режима работы, нагрева комплектующих и множества других факторов. Кроме того, производитель улучшил систему охлаждения, повысив на 62% воздушный поток в сравнении с предшественником. Что касается времени автономной работы, то речь идет о 12,5 часов в офисном режиме, в игровом – меньше.

Стоимость нового HP Omen 15 стартует с отметки от 999 долларов. Ноутбук уже поступил в продажу.

Помимо обновленного Omen 15 компания представила Pavilion Gaming 16. Разрешение 16,1-дюймового IPS-дисплея составляет Full HD при частоте обновления до 144 Hz и яркости 300 нит. Ноутбук оснащается процессорами до Intel Core i7 десятого поколения, NVIDIA GeForce GTX 2060 Max-Q, 12 Gb ОЗУ, 1 Tb SATA HDD и NVMe SSD на 256 Gb.

Стоимость ноутбука Pavilion Gaming 16 составит от 800 долларов, в продаже с июня.