HP Chromebook x360 14c: ноутбук с процессором Intel Comet Lake стоимостью от 499 долларов

Компания HP представила ноутбук Chromebook x360 14c под управлением операционной системы Chrome OS.

Ноутбук оснащен 14-дюймовым сенсорным дисплеем формата Full HD, который занимает 88% площади поверхности крышки. Крышку с экраном можно развернуть на 360 градусов для перевода устройства в планшетный режим работы. Поддерживается управление при помощи специального пера.

Модель построена на платформе Intel Comet Lake: базовая версия основана на Pentium Gold 6405U, а версии подороже — на Core i3-10110U или Core i5 (модель не уточняется). Объем оперативной памяти составляет 4 или 8 Gb, вместимость флеш-накопителя стандарта eMMC — 64 или 128 Gb.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, два порта USB Type-C, разъем USB Type-A, 3,5 мм аудиогнездо, клавиатура с подсветкой, сканер отпечатков пальцев, стереофонические динамики. Заявленная автономность — 13,5 часа. Вес составляет 1,6 кг.

Ноутбук HP Chromebook x360 14c поступит в продажу в этом месяце по цене от 499 долларов.