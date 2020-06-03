Honor Play 4 Pro: Kirin 990 и ИК-датчик температуры тела

Бренд Honor официально представил смартфон Play 4 Pro, поддерживающий работу в мобильных сетях пятого поколения.

Устройство оснащено 6,57-дюймовым дисплеем формата Full HD+. В левом верхнем углу экрана предусмотрено продолговатое отверстие, в котором расположена двойная селфи-камера.

Аппарат работает на базе фирменного процессора Kirin 990 с поддержкой 5G. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 Gb, емкость флеш-накопителя UFS 2.1 – 128 Gb.

Основная камера в смартфоне представлена сенсором на 40 Мп (Sony IMX600, f/1.8) и 8 Мп телефотомодулем (OIS, 3-кратный оптический зум). Двойная фронтальная камера на основе датчиков 32 Мп и 8 Мп (ультраширокоугольная).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.

Смартфон будет предлагаться в обычной версии и в модификации с ИК-датчиком для дистанционного измерения температуры тела или каких-либо объектов. Диапазон измерений простирается от от -20 до +100 градусов Цельсия, а точность составляет 0,1 градус.

На смартфон установлена фирменная оболочка Magic UI 3.1 на основе операционной системы Android 10. В оснащение входят: 5G (SA/ NSA), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 5 (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, NFC, USB Type-C. Сканер отпечатков пальцев расположен в боковой части корпуса. Габариты — 162,7 x 75,8 x 8,9 мм, вес — 213 гр.

Базовая версия Honor Play 4 Pro стоит 408 долларов, модель с ИК-датчиком температуры — 422 доллара. Прием предварительных заказов в Китае стартует сегодня вечером. В розницу смартфон поступит 9 июня.