Американская компании Honeywell заявила о создании самого мощного квантового компьютера в мире, пишет forbes. По их словам, он как минимум в два раза мощнее, чем квантовые компьютеры IBM и Google.

Компьютер создавался на охраняемом объекте площадью 140 кв. м в городе Боулдер, штат Колорадо. Основу составляет стальная камера размером с баскетбольный мяч. С помощью жидкого гелия она охлаждается до близкой к абсолютному нулю температуры, при которой атомы перестают двигаться.

На протяжении нескольких десятилетий исследователи изучают потенциал квантовых вычислений и пытаются создать квантовые компьютеры, которые могут решать задачи гораздо быстрее, чем обычные компьютеры или даже суперкомпьютеры. Тем не менее, до недавних пор список компаний, пытающихся достичь квантового превосходства и начать использовать квантовые компьютеры в коммерческих целях, ограничивался лишь IBM и Google.

В течение последнего года квантовая гонка только набирала обороты. Квантовый объем новой разработки Honeywell достиг рекордного показателя в 64 единицы. Квантовый объем — это введенная IBM метрика, с помощью которой можно измерить мощность квантового компьютера и определить уровень ошибок. В то же время, это довольно сложный показатель, которым, по мнению эксперта в области квантовых вычислений Скотта Ааронсона, в теории можно было бы манипулировать. Для сравнения: в январе 2020 года компания IBM заявила о создании квантового компьютера под названием Raleigh, квантовый объем которого составил 32 единицы.

Компания Google также тратит огромные средства на развитие потенциала квантовых вычислений. В октябре 2019 года в Google заявили о создании квантового компьютера, способного всего за 200 секунд решить задачу, на решение которой суперкомпьютеру потребовалось бы более 10000 лет. Представители IBM подвергли сомнению заявление руководства Google. По их словам, суперкомпьютер смог бы справиться с поставленной задачей за 2,5 дня.

В Honeywell начали работать над созданием квантового компьютера примерно десять лет назад, когда компания запустила производство криогенной техники и лазеров. За последние пять лет Honeywell удалось собрать команду из более чем 100 специалистов, которые полностью сосредоточились на создании квантового компьютера. В марте 2020 года Honeywell заявила, что сможет представить разработку через три месяца. В итоге этой цели удалось достичь, даже несмотря на пандемию COVID-19. «Нам пришлось полностью изменить подход к работе и сократить число людей, которые могли находиться непосредственно на объекте. Мы также были вынуждены установить защитные перегородки. Все это началось в тот момент, когда мы планировали вступить в квантовую гонку», — рассказывает глава подразделения квантовых вычислений Honeywell Тони Аттли.

В ближайшее время Honeywell предоставит доступ к своему новому квантовому компьютеру компаниям, которым нужно производить огромные объемы вычислений. По словам Тони Аттли, стоимость этой услуги составит примерно 10 тыс. долларов в час. Общее количество клиентов Honeywell неизвестно, но среди них есть, например, финансовый холдинг JPMorgan Chase. Известно, что у JPMorgan Chase есть собственные эксперты по квантовым вычислениям, которые будут использовать квантовый компьютер Honeywell для выполнения сложнейших задач. В число таких задач, в частности, войдет построение моделей, облегчающих выявление мошеннических схем. Если у клиентов Honeywell не будет своих собственных экспертов по квантовым вычислениям, они смогут воспользоваться услугами компаний-посредников, например, Zapata Computing и Cambridge Quantum Computing.

По словам Тони Аттли, в последнее время квантовые компьютеры стали более доступными, они превращаются из предметов восхищения в средство решения таких проблем, как изменение климата и разработка новых лекарств. Аттли отмечает, что в течение следующих пяти лет Honeywell планирует ежегодно увеличивать квантовый объем своих компьютеров в десять раз до тех пор, пока этот показатель не достигнет невообразимой отметки в 640000 единиц.