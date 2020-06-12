GReAT Ideas. Powered by SAS: «Лаборатория Касперского» запускает серию онлайн-конференций по кибербезопасности

«Лаборатория Касперского» запускает серию онлайн-мероприятий GReAT Ideas. Powered by SAS, первое из которых состоится 17 июня 2020 года. Они будут доступны профессионалам и энтузиастам кибербезопасности по всему миру бесплатно. Это инициатива Глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского» (Global Research and Analysis Team — GReAT), международной команды из более чем 40 высококлассных специалистов, известных своими достижениями в расследовании наиболее сложных атак, включая кампании кибершпионажа и киберсаботажа.

Эксперты GReAT раскроют некоторые секреты своей работы, расскажут о ландшафте киберугроз, недавно обнаруженных APT-угрозах и используемых для их раскрытия инструментах. Цель этих онлайн-встреч — обменяться идеями с профессиональным сообществом, сохраняя такую же непринужденную атмосферу, какая обычно царит на регулярных планерках команды GReAT и ежегодном киберсаммите SAS (Security Analyst Summit). SAS – это ежегодное мероприятие «Лаборатории Касперского», на котором собираются исследователи из индустрии кибербезопасности, представители международных правоохранительных органов и компьютерных групп реагирования на чрезвычайные ситуации (CERT), а также топ-менеджеры из финансовых служб, сфер технологий и здравоохранения, научных кругов и правительственных учреждений.

На первом мероприятии GReAT Ideas. Powered by SAS эксперты на реальных примерах объяснят, как они определяют, какая именно группировка стоит за той или иной атакой; как ведется поиск угроз при помощи новой системы атрибуции Kaspersky Threat Attribution Engine и других продуктов «Лаборатории Касперского». Также специалисты по кибербезопасности поделятся информацией о новых разработках сложной шпионской кампании Microcin-2020 и о новых ловушках для злоумышленников, атакующих IoT-устройства.

«Мы все работаем сейчас в непривычных условиях и хотим поддержать сообщество экспертов по кибербезопасности. Раньше мы могли взаимодействовать и обмениваться знаниями во время различных офлайн-мероприятий, такие встречи вдохновляли и помогали развиваться в профессиональном плане. Мы хотим заполнить этот пробел с помощью веб-конференций GReAT Ideas: Powered by SAS и продолжить традиции неформального общения с представителями отрасли, а также поделиться новыми знаниями и практиками, которые помогут повысить профессионализм специалистов по кибербезопасности», — комментирует Сергей Новиков, заместитель руководителя глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского».

Язык мероприятий — английский.

Узнать больше о GReAT Ideas. Powered by SAS и зарегистрироваться на первое мероприятие можно по ссылке https://kas.pr/8igm.