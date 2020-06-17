Готовится вторая часть регионального онлайн-мероприятия IDC Digital Reload Forum
24 июня 2020 года международная аналитическая компания IDС планирует провести вторую часть крупнейшего регионального онлайн-мероприятия — IDC Digital Reload Forum.
Ключевой темой первой части Digital Reload Forum было то, как организации вынуждены пересматривать сложившиеся подходы и обеспечивать информационную безопасность на новом уровне, управляемость и гибкость ИТ-инфраструктуры, возможность продуктивной удаленной работы.
Но что ждет нас в 2021 году? Мир не останется прежним, и мы видим, что это отразится на роли и приоритетах ИТ. Как изменится цифровая команда? Что будет с бюджетами на цифровые инициативы? Можно ли вообще планировать что-то на следующий год? Как изменить стратегию организации с учетом опыта работы, полученного в условиях пандемии? Это лишь часть тех вопросов, которые будут затронуты на Digital Reload Forum. Back to the Future Part II.
Программа IDC Digital Reload Forum разработана с учетом потребностей ИТ-руководителей, которым необходимо начать планировать работу своих подразделений на 2021 год, опираясь на новые подходы и реалии.
Ключевые темы форума:
- Новая организационная модель и цифровая команда.
- Какие инновации в работе принесут прибыль компании уже в 2021 году?
- Перспективные технические платформы для обеспечения бесперебойной работы.
- Планирование и бюджетирование: расстановка приоритетов на следующий год.
- Цифровая стратегия организации: передовая практика.
- Инструментарий ИТ-специалиста будущего: что будет нового и что возьмем из прошлого?
Среди докладчиков:
- Андрей Беклемишев, вице-президент, IDC
- Марк Дауд, главный советник по цифровому лидерству, IDC
- Евгений Питолин, управляющий директор в странах ЦА, СНГ и Балтии, «Лаборатория Касперского»
- Сергей Шатохин, cпециалист по стратегическому развитию, Dell Technologies
- Еркебулан Туткабаев, региональный директор в странах Центральной Азии, Fortinet
- … и другие
С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте мероприятия.