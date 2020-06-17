17.06.2020

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Готовится вторая часть регионального онлайн-мероприятия IDC Digital Reload Forum

IDC Digital Reload Forum

24 июня 2020 года международная аналитическая компания IDС планирует провести вторую часть крупнейшего регионального онлайн-мероприятия — IDC Digital Reload Forum.

Ключевой темой первой части Digital Reload Forum было то, как организации вынуждены пересматривать сложившиеся подходы и обеспечивать информационную безопасность на новом уровне, управляемость и гибкость ИТ-инфраструктуры, возможность продуктивной удаленной работы.

Но что ждет нас в 2021 году? Мир не останется прежним, и мы видим, что это отразится на роли и приоритетах ИТ. Как изменится цифровая команда? Что будет с бюджетами на цифровые инициативы? Можно ли вообще планировать что-то на следующий год? Как изменить стратегию организации с учетом опыта работы, полученного в условиях пандемии? Это лишь часть тех вопросов, которые будут затронуты на Digital Reload Forum. Back to the Future Part II.

Программа IDC Digital Reload Forum разработана с учетом потребностей ИТ-руководителей, которым необходимо начать планировать работу своих подразделений на 2021 год, опираясь на новые подходы и реалии.

Ключевые темы форума:

  • Новая организационная модель и цифровая команда.
  • Какие инновации в работе принесут прибыль компании уже в 2021 году?
  • Перспективные технические платформы для обеспечения бесперебойной работы.
  • Планирование и бюджетирование: расстановка приоритетов на следующий год.
  • Цифровая стратегия организации: передовая практика.
  • Инструментарий ИТ-специалиста будущего: что будет нового и что возьмем из прошлого?

Среди докладчиков:

  • Андрей Беклемишев, вице-президент, IDC
  • Марк Дауд, главный советник по цифровому лидерству, IDC
  • Евгений Питолин, управляющий директор в странах ЦА, СНГ и Балтии, «Лаборатория Касперского»
  • Сергей Шатохин, cпециалист по стратегическому развитию, Dell Technologies
  • Еркебулан Туткабаев, региональный директор в странах Центральной Азии, Fortinet
  • … и другие

С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте мероприятия.

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