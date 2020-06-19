19.06.2020

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Google запустила новую социальную сеть Keen

Google Keen

Экспериментальное подразделение Google Area 120 объявило о запуске новой социальной сети под названием Keen. По своей концепции и масштабам Keen напоминает Pinterest.

Согласно описанию, Keen – это место, где пользователи могут собирать контент на интересующие их темы, делиться этими подборками с другими людьми, а также находить новый контент на основе того, что они сохранили. Внутренний алгоритм сервиса, используя машинное обучение, будет автоматически предлагать пользователям новые элементы для добавления в коллекции на основе их предпочтений.

После авторизации с помощью учетной записи Google достаточно будет отметить интересующие категории, чтобы начать получать соответствующие рекомендации, в том числе на смежную тематику. В подборку войдут различные типы контента — от текстовых материалов и изображений до YouTube-роликов и ссылок на товары в интернет-магазинах.

Разработчики отмечают, что Keen предназначен для того, чтобы стать «домом» для интересов пользователей.

Новый сервис доступен в виде веб-версии и Android-приложения.

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