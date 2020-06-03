Google позволит сохранять отредактированные PDF-файлы в Chrome

Разработчики компании Google готовят к запуску новую функцию для Chrome — решение для проблемы, на которую жаловались многие пользователи браузера. Речь идет о ситуациях, когда вы заполняете поля в файле PDF, открытом через Chrome, а затем сохраняете его на компьютер и обнаруживаете, что сохранился изначальный вариант и все внесенные изменения пропали.

Согласно записи Chromium Gerrit и соответствующей регистрации ошибок Chromium, которые были обнаружены Chrome Story, в разработке находится новый пользовательский интерфейс, который позволит вам выбрать, загружать ли оригинальную или отредактированную версию PDF. Меню будет контекстным, предоставляя эти параметры только в том случае, если файл редактируемый и изменения были внесены с момента его открытия.

Ожидается, что функция появится в ближайшем будущем в ранних тестовых сборках Canary браузера Chrome.