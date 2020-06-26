Google Photos получили масштабный редизайн: новый логотип, изменения в интерфейсе и просмотр фотографий на карте

Компания Google объявила о выпуске масштабного обновления для своего фирменного приложения Google Photos. В новой версии проведен редизайн, призванный сделать интерфейс приложения более удобным для пользователей. Изменения коснулись практически всего — от главного экрана до иконки на рабочем столе.

У приложения теперь новый логотип – уголки «вертушки» стали закругленные.

Обновленный интерфейс получил три основные вкладки вместо четырех: «Фотографии», «Поиск» и «Библиотека».

Пункт «Для вас» переехал в раздел «Воспоминания», где хранятся фотоотчеты о недавних событиях и избранные снимки.

Photos (Фотографии): главной вкладкой остается лента фотографий, которая содержит все снимки и ролики. Эскизы фотографий теперь немного больше. Кроме того, видео в ленте теперь воспроизводится автоматически.

Search (Поиск): вкладка размещена по центру, чтобы у пользователей был быстрый доступ к нему. Поиск можно проводить по людям, местам и т. д. Если съемка велась с включенной геолокацией, найти снимки можно прямо на карте.

Library (Библиотека): вкладка содержит основные категории вашей библиотеки — альбомы, любимые места, архив, корзину и другие.

Из интерфейса пропала вкладка «Общий доступ» — ее функции теперь выполняет значок чата в верхнем левом углу окна приложения.

Теперь пользователи могут увидеть свои путешествия по всему миру. Для надлежащей работы данной функции должна быть включена история местоположений (Location History) в настройках Google-аккаунта.

Новая версия Google Photos будет доступна для всех пользователей iOS и Android на следующей неделе.