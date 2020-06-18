Google добавила вкладку с видеоконференциями Meet в приложение Gmail для iOS и Android

Компания Google сделала еще один шаг в направлении более тесной интеграции собственных сервисов Meet и Gmail. Теперь видеоконференции Meet являются частью приложения Gmail для iOS и Android.

Пользователям Gmail для мобильных устройств не потребуется специальное приложение Google Meet для участия в конференциях. Присоединиться к видеоконференции Meet можно, перейдя на отдельную большую вкладку в нижней части основного интерфейса Gmail. Если пользователь не хочет, чтобы Meet отображался в виде вкладки, ему нужно вручную отключить интеграцию Meet в меню настроек.

В конце апреля Google сделала Meet бесплатным приложением для всех желающих. С тех пор разработчики активно работают над интеграцией Meet в популярнейший почтовый сервис Gmail. Новую вкладку Meet все пользователи Gmail для iOS и Android обнаружат в ближайшие недели — развертывание происходит поэтапно.