19.06.2020

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Google Chrome получил полезную функцию

Google Chrome

Простой способ делиться информацией – это отправка гиперссылки на веб-страницу. Иногда нужный отрывок текста на странице для получателя найти затруднительно, особенно если он плохо структурирован. Компания Google представила новое расширение для браузера Chrome, которое позволит значительно упростить процесс поиска нужного отрывка при помощи специального «самонаводящегося» формата ссылок.

Расширение Link to Text Fragment позволяет быстро создать ссылку именно на ту часть страницы, которой необходимо поделиться. После его установки нужно выделить нужный отрывок и правой кнопкой мыши выбрать в контекстном меню пункт «Копировать ссылку на выделенный текст». При переходе по полученному адресу выбранный ранее фрагмент также будет выделен в окне браузера желтым цветом.

Механика работы расширения заключается в добавлении специальной информации к URL-адресу после префикса # для перехода к определенной части веб-страницы. По заверению разработчиков Google, проблем с кодировкой не должно возникнуть даже при переходе по модифицированным ссылкам из окна мессенджера.

Функция уже доступна пользователям Chrome версии 80 и новее для Windows и Android.

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