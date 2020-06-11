Garmin MARQ Golfer: smart-часы для пользователей, увлекающихся игрой в гольф

Компания Garmin анонсировала smart- часы MARQ Golfer премиум-класса для пользователей, увлекающихся игрой в гольф.

Устройство оборудовано 1,2-дюймовым цветным дисплеем с разрешением 240 × 240 пикселей. Часы получили герметичное исполнение. Они заключены в 46-миллиметровый титановый корпус и наделены тритоново-зеленым ремешком из нейлона жаккардового плетения.

Garmin MARQ Golfer способны помочь в улучшении игры гольфиста. Благодаря предзагруженным данным о более чем 41 тыс. полей для гольфа и функции обзора поля CourseView можно легко и быстро определять ближние, средние и дальние расстояния. Инструмент PlaysLike Distance адаптирует удар к холмам и спускам, а Hazard View поможет гольфистам избежать расставленных на поле песчаных ловушек и секторов с наиболее сложным углом обзора.

Новинка наделена функцией Autoshot для замера и записи данных об ударе. В комплекте идут сразу три сенсора Approach CT10 для клюшки, способные на отслеживание важнейших параметров — местоположения, расстояния и типа клюшки.

Аккумуляторная батарея обеспечивает до 12 дней автономной работы. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, приемник спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС, флеш-накопитель вместимостью 32 Gb. Есть пульсометр и поддержка системы бесконтактных платежей Garmin Pay. Вес составляет 88 гр.

Smart-часы Garmin MARQ Golfer поступят в продажу в четвертом квартале этого года по цене 1850 долларов.