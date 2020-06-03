03.06.2020

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Facebook упрощает удаление старых публикаций

Facebook

Компания Facebook запускает новую функцию под названием Manage Activity, которая позволяет пользователям проще удалять свои старые публикации. Ее можно использовать для удаления отдельных сообщений или же глобальной чисти большого количества публикаций. Как отмечают в Facebook, пользователям будут доступны функция фильтрации, чтобы помочь находить сообщения с конкретными людьми или в определенном интервале времени.

Согласно заявлению компании, новая функция предназначена «для того, чтобы вам было проще управлять своим присутствием на Facebook, чтобы более точно отражать, кто вы есть сегодня».

Существует несколько вариантов удаления сообщения из ленты. Старую публикацию можно отправить в корзину. В таком случае она будет немедленно удалена из публичного просмотра, но окончательно исчезнет только через 30 дней (хотя вручную публикацию можно удалить и раньше). Кроме того, запись можно заархивировать. После этого она перестанет быть общедоступной, но ее можно будет просматривать в частном порядке.

В настоящий момент функция доступна в мобильном приложении, позже она появится и в web-версии.

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