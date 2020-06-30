Facebook представила прототип VR-гарнитуры с голографической оптикой

Facebook Reality Labs (FRL), лаборатория по изучению технологий дополненной и виртуальной реальности Facebook, работает над созданием миниатюрной VR-гарнитуры.

Осенью 2019 года на Oculus Connect 6 главный научный сотрудник FRL Майкл Абраш (Michael Abrash) представил прогрессивные решения по миниатюризации устройств виртуальной реальности – прототипы очков Half Dome 2 и 3. В этом году на виртуальной конференции SIGGRAPH компания представила новую модель.

Устройство выглядит как солнцезащитные очки, разработчики изменили подход и вместо традиционной для VR-шлемов оптики использовали так называемые голографические линзы. Технология позволяет свету отражаться между линзой и дисплеем. Это позволит сделать корпус устройства гораздо тоньше. В результате должно получиться компактное устройство, легкое и удобное в использовании.

На текущей стадии разработки толщина устройства составляет менее 9 мм, а угол зрения сравним с современными потребительскими VR-продуктами. В данный момент работа над прототипом еще не завершена, так как он позволяет создавать изображение только в зеленом цвете, как показано на изображении слева. Справа — фотография, сделанная с помощью полноцветного настольного прототипа.

На данное время разработчики работают над оптимизацией технологии.