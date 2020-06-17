Facebook позволит своим пользователям отключать политическую рекламу

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) во вторник объявил о том, что социальная сеть позволит своим пользователям отключать просмотр политической рекламы.

«Для тех из вас, кто уже принял решение и просто хочет, чтобы выборы завершились, мы предоставим возможность отключить просмотр политической рекламы, — сообщил Цукерберг в своей авторской колонке в USA Today.

Пользователи смогут отключить рекламу по политическим, избирательным и социальным вопросам, оплаченную политиками, специальными комитетами политических действий (Super PACs) и другими организациями, на которую распространяется отказ от ответственности с пометкой «Оплачено», сообщила Facebook ресурсу CNBC.

Функция появится у некоторых пользователей Facebook с сегодняшнего дня и станет доступна всем пользователям в США в течение следующих нескольких недель. В дальнейшем компания планирует запустить эту функцию среди пользователей других стран. Данное нововведение будет касаться и социальной сети Instagram.