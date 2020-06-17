Ericsson Mobility Report: пандемия COVID-19 показала важность сетей для общества

Компания Ericsson представила обновленный прогноз подключений к сетям пятого поколения по всему миру: к концу 2020 году число 5G-подключений достигнет 190 млн., а концу 2025 года — 2,8 млрд. В Центральной и Восточной Европе на сети 5G будет приходиться 27% подключений к 2025 году. Новые данные вошли в опубликованный сегодня отчет Ericsson Mobility Report за июнь 2020 года. По данным отчета, количество 5G-подключений растет быстрее прогнозов — в ноябре 2019 года эксперты Ericsson ожидали всего 2,6 млрд. подключений по итогам 2025 года. Главным драйвером роста выступает Китай.

Технологии 5G развиваются несмотря на пандемию

Во время пандемии COVID-19 операторы продолжили развертывать технологии 5G. Всего за первые шесть месяцев этого года более 20 операторов запустили сети 5G в коммерческую эксплуатацию, и в данный момент услуги 5G оказывают более 75 операторов из разных стран мира. Общий мировой мобильный трафик сейчас оценивается в 33 ЭБ в месяц, а к 2025 году он вырастет в пять раз. К тому моменту около 45% общего трафика будет генерироваться в сетях 5G.

Хотя на некоторых рынках темпы роста подключений к сетям 5G замедлились из-за пандемии, на других рынках количество подключений росло быстрее прогноза. Исходя из этого, эксперты Ericsson пересмотрели прогноз по числу общемировых подключений к 5G-сетям в 2020 году в сторону увеличения. «О востребованности технологий 5G стоит судить не столько по успешным показателям числа подключений, сколько по возможностям, которые они обеспечат для людей и бизнеса. Технологии 5G созданы для инноваций, а нынешний кризис продемонстрировал реальное значение сетей связи и их возможную роль в восстановлении экономики», — считает исполнительный вице-президент и глава направления сетей связи компании Ericsson Фредрик Джейдлинг (Fredrik Jejdling).

Сети 5G будут передавать почти половину мирового мобильного трафика в 2025 году

Из-за карантина изменились привычки людей и появился новый бизнес

Из-за карантинных ограничений изменился подход людей к использованию услуг фиксированной и мобильной связи, при этом нагрузка на сети сильно выросла. Очевидно, что большая часть нагрузки пришлась на сети фиксированной связи в жилых районах, где трафик увеличился на 20-100%. Однако, по данным некоторых сотовых операторов, всплеск трафика наблюдался также и в мобильных сетях. «Распространение COVID-19 вынудило людей из всех стран мира изменить свой образ жизни — многим пришлось работать и учиться, находясь дома. В итоге трафик быстро сместился из деловых в жилые районы», — поясняет Фредрик Джейдлинг.

Сети сотовой связи и сети фиксированного беспроводного доступа становятся все более критически важной частью национальной инфраструктуры. Недавнее исследование Ericsson Consumer Lab показало, что по оценке 83% пользователей из 11 стран информационно-коммуникационные технологии очень помогли людям во время карантина. В частности, выросла частота использования приложений для дистанционного обучения и занятий спортом — доступ к интернету помог быстрее и легче адаптироваться к новой реальности.

Поработав вдали от офисов, 7 из 10 «белых воротничков» пришли к выводу, что удаленная работа станет новой нормой. Многие пользователи верят, что даже после пандемии новые привычки сохранятся и благодаря им будут активно развиваться направления бизнеса, связанные с подключением к сетям. В частности, 55% пользователей, опрошенных при подготовке Ericsson Mobility Report, прогнозируют, что из-за растущего спроса на бесконтактную доставку товары будут доставлять дроны или беспилотный транспорт. На базе технологий дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) будут созданы новые интересные приложения для путешествий, общения и учебы. А 6 из 10 опрошенных думают, что VR-технологии позволят получать желаемые впечатления даже находясь в изоляции.

По мнению 64% пользователей очень важно, чтобы операторы обеспечивали надежную работу и высокое качество сетей и сейчас, и в будущем. При этом треть опрошенных планирует в ближайшее время потратить деньги на 5G-услуги и улучшение качества домашней сети широкополосного доступа к интернету — эти меры помогут подготовиться к второй волне COVID-19.

Сети ФШПД: 160 млн подключений к 2025 году

В конце 2019 года 15% общемирового трафика генерировалось в сетях фиксированного широкополосного доступа (ФШПД). В ближайшие годы популярность этой технологии будет расти быстрыми темпами, и в 2025 году в сетях ФШПД будет уже 160 млн подключений, а их доля в мировом трафике достигнет 25%. За ближайшие годы трафик в этих сетях вырастет в восемь раз, и в 2025 году с помощью технологий ФШПД будет передаваться 53 ЭБ данных.

Для оказания услуг ФШПД используются сети 4G или 5G. Технология ФШПД считается экономически эффективной и применяется для предоставления услуг доступа к интернету частным и корпоративным пользователям, а также для работы цифровых услуг в рамках государственных программ и мер поддержки населения и бизнеса.

В отчете Ericsson Mobility Report за июнь 2002 года представлены обновленные данные по динамике подключений в сетях на базе разных технологий, а также прогнозы, касающиеся трафика, развития интернета вещей, сетей фиксированного беспроводного доступа, технологических сетей и перспективные сценарии использования технологий 5G. Часть отчета посвящена состоянию и оценке роли цифровой инфраструктуры во время пандемии COVID-19 и изменившемуся потребительскому поведению. Ericsson Mobility Report за июнь 2020 года можно скачать по ссылке.

В отчет также вошла написанная в соавторстве с американским оператором Verizon статья, в которой рассказывается о стратегии развития 5G-услуг на базе сетей в миллиметровом диапазоне в условиях города.

В настоящее время на оборудовании Ericsson развернуто 40 5G-сетей в 22 странах мира, у компании заключены коммерческие соглашения в области 5G с 93 операторами.