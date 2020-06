Epic Games Store бесплатно раздает Pathway

Epic Games Store бесплатно отдает игру Pathway. Второй бесплатной игрой должна была быть The Escapists 2, но выход симулятора побега из тюрьмы в EGS задержался по техническим причинам.

Pathway – это стратегическая адвенчура, действие которой разворачивается в 30-х годах прошлого века в неизвестной дикой местности. Игрокам предстоит разгадать старые тайны, исследовать древние гробницы и сразиться с врагами в пошаговых боях.



Игру можно забрать до 25 июня.

The Escapists 2 — кооперативный симулятор тюремного заключения, где игроку предоставляются всевозможные способы для побега, начиная от бунта и заканчивая скрытыми тоннелями.



Игру должны добавить в магазин в ближайшее время.

Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Stranger Things 3: The Game и AER: Memories of Old.