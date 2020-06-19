19.06.2020

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Epic Games Store бесплатно раздает Pathway

Epic Games Store

Epic Games Store бесплатно отдает игру Pathway. Второй бесплатной игрой должна была быть The Escapists 2, но выход симулятора побега из тюрьмы в EGS задержался по техническим причинам.

Pathway – это стратегическая адвенчура, действие которой разворачивается в 30-х годах прошлого века в неизвестной дикой местности. Игрокам предстоит разгадать старые тайны, исследовать древние гробницы и сразиться с врагами в пошаговых боях.

Игру можно забрать до 25 июня.

The Escapists 2 — кооперативный симулятор тюремного заключения, где игроку предоставляются всевозможные способы для побега, начиная от бунта и заканчивая скрытыми тоннелями.

Игру должны добавить в магазин в ближайшее время.

Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Stranger Things 3: The Game и AER: Memories of Old.

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