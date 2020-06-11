Epic Games Store бесплатно раздает ARK: Survival Evolved и Samurai Shodown Neogeo Collection

В Epic Games Store стартовала очередная раздача. На этой неделе бесплатной стала игра ARK: Survival Evolved.

ARK: Survival Evolved – это многопользовательская игра о выживании на таинственном острове, населенном динозаврами. Динозавров в ней можно приручить и использовать как для передвижения, так и для сражений. Пользователям предстоит создать персонажа и заботиться о его потребностях, например, добывать пищу, чтобы утолять голод. К другим механикам можно отнести строительство, охоту на животных и разнообразные ремесла.

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Игру можно забрать до 18 июня.

Вдобавок к Survival Evolved в Epic Games Store началась раздача Samurai Shodown Neogeo Collection — сборник из 7 игр. Акция также до 18 июня.

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Следующими бесплатными играми станут Pathway и The Escapists 2.