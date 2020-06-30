Disney представил алгоритм для создания DeepFake в мегапиксельном разрешении

На конференции Eurographics Symposium on Rendering в Лондоне, которая началась 29 июня, исследовательский отдел Disney представил алгоритм для создания DeepFake, пишет dtf.

Сотрудники студии создали нейронную сеть, которая заменяет лица людей в видео, и совместили ее с методом блендинга, благодаря которому сохраняется реалистичность контраста и освещения.

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Благодаря такому алгоритму Disney может создавать DeepFake-видео в мегапиксельном разрешении 1024 x 1024, тогда как остальные нейросети генерируют ролики в разрешении не выше 256 x 256 пикселей.

Исследователи студии отметили, что для создания DeepFake-видео в мегапиксельном разрешении требуется несколько месяцев работы, а нейросети вроде Deepfakes способны сделать ролик с заменой лиц за несколько часов.