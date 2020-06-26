26.06.2020

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Дэвид Бэкхем стал совладельцем киберспортивной организации

Дэвид

Бывший футболист Дэвид Бекхэм (David Beckham) инвестировал в новую киберспортивную организацию Guild Esports и стал ее совладельцем. Штаб Guild Esports расположен в Лондоне и будет использовать традиционную академическую модель. В Guild Esports будут объединены наиболее перспективные игроки, которых выведут на профессиональный уровень эксперты. А команда скаутов займется поиском новых талантов.

Помогать Бэкхему в управлении киберспортивной организацией будет Карлтон Кертис (Carleton Curtis), бывший вице-президент Activision, который покинул свою должность для участия в новом проекте.

По данным СМИ, одна из компаний Дэвида Бекхэма (Blue Star Capital) вложила в организацию 480 тыс. фунтов и стала обладателем 11,7% акций. В первом раунде финансирования Guild Esports планирует привлечь 25 млн. фунтов.

 

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