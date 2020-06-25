Dell Technologies предлагает ИТ-инфраструктуру и облачные решения для распределенных структур

Компания Dell Technologies анонсировала две новые системы VxRail, в том числе первую модель VxRail, устойчивую к неблагоприятным воздействиям внешней среды, и модель с процессорами AMD EPYC. Это обеспечивает высокую вычислительную мощность и простоту решений HCI, которые теперь можно развертывать в самых сложных условиях в удаленных локациях с ограниченным пространством.

«Все больше данных создается удаленно, и все больше компаний перемещают свою инфраструктуру управления данными ближе к месту создания этих данных. Но иногда выгоднее использовать чердак с раскаленной солнцем крышей, а не традиционный центр обработки данных с регулируемой температурой, — отметил Том Бернс (Tom Burns), старший вице-президент и генеральный менеджер Dell Technologies по интегрированным продуктам и решениям. — С новыми устойчивыми к воздействиям внешней среды системами VxRail место размещения решений и условия не имеют значения».

Самая компактная система VxRail с защитой от неблагоприятного воздействия внешней среды выводит HCI в новый сегмент. Такие системы способны выдерживать жесткие условия эксплуатации.

Новая защищенная серия VxRail D объединяет простоту и возможности управления жизненным циклом VxRail в компактном и долговечном форм-факторе, предназначенном для работы в жестких условиях удаленно. Система, оснащенная процессорами Intel Xeon Scalable 2-го поколения, всего 20 дюймов в глубину (это наименьшая из всех моделей VxRail2) и способна выдерживать экстремальные температуры, кратковременную перегрузку до 40G, работать на высоте до 4,5 тыс. м.

Она обеспечивает ИТ-поддержку в тех локациях, где жизненно важна отказоустойчивая инфраструктура, например, при развертывании центра обработки данных на удаленных объектах, на борту судов в море или в качестве оборудования самолетов. Серия VxRail D — идеальное решение для производственных, промышленных и нефтегазовых сред, где условия создают непростые технические проблемы, или площади стоят дорого.

Впервые на новой, эффективной платформе VxRail E Series теперь доступны процессоры AMD EPYC второго поколения. Серия E решения VxRail с процессорами AMD EPYC предлагает заказчикам новую опцию — с высокопроизводительными вычислительными ядрами (до 64) и поддержкой PCIe® 4. Такие системы можно развертывать в удаленных филиалах или в центрах обработки данных. В сочетании с высокоэффективным источником питания эти компактные решения в форм-факторе 1U являются идеальным вариантом для клиентов, которым требуется высокая производительность и вычислительная мощность в односокетной платформе для распределенных локаций.

Новая система VxRail E665, доступная в конфигурациях с NVMe, All-Flash или с гибридным хранилищем, обеспечивает в односокетной модели высокую производительность и является идеальным вариантом для баз данных, работы с неструктурированными данными, поддержки инфраструктуры виртуальных рабочих столов (DVI) и рабочих нагрузок HPC.

Являясь единственной совместно с VMware разработанной системой HCI, VxRail предлагает гибридный облачный подход, который отличает простота развертывания и управления — независимо от того, где находятся данные и приложения.

Как недавно было объявлено, платформа Dell Technologies Cloud Platform с VMware Cloud Foundation на VxRail теперь поддерживает конфигурации всего с четырьмя вычислительными узлами, что позволяет заказчикам начинать с малого и наращивать систему постепенно. Заказчики, такие как Atlantis и The Palm, теперь могут начать переход к гибридному облаку с меньшими затратами, меньшими потребностями в занимаемой системами площади и со временем масштабировать свою инфраструктуру.

Новейшая версия системного программного обеспечения VxRail HCI System Software помогает оптимизировать обновления, позволяет запускать проверки работоспособности перед обновлением по требованию, а также осуществлять управление и оркестрацию на основе облачных технологий, что дает возможность поддерживать и обслуживать каждый кластер VxRail на протяжении всего его жизненного цикла, независимо от физического местоположения этого кластера.

Благодаря новым усовершенствованиям платформы VxRail позволяет выполнять даже более ресурсоемкие приложения, например, базы данных в оперативной памяти, такие как SAP HANA, или приложения для искусственного интеллекта/машинного обучения. VxRail теперь поддерживает: