Dell Technologies предлагает ИТ-инфраструктуру и облачные решения для распределенных структур
Компания Dell Technologies анонсировала две новые системы VxRail, в том числе первую модель VxRail, устойчивую к неблагоприятным воздействиям внешней среды, и модель с процессорами AMD EPYC. Это обеспечивает высокую вычислительную мощность и простоту решений HCI, которые теперь можно развертывать в самых сложных условиях в удаленных локациях с ограниченным пространством.
«Все больше данных создается удаленно, и все больше компаний перемещают свою инфраструктуру управления данными ближе к месту создания этих данных. Но иногда выгоднее использовать чердак с раскаленной солнцем крышей, а не традиционный центр обработки данных с регулируемой температурой, — отметил Том Бернс (Tom Burns), старший вице-президент и генеральный менеджер Dell Technologies по интегрированным продуктам и решениям. — С новыми устойчивыми к воздействиям внешней среды системами VxRail место размещения решений и условия не имеют значения».
Самая компактная система VxRail с защитой от неблагоприятного воздействия внешней среды выводит HCI в новый сегмент. Такие системы способны выдерживать жесткие условия эксплуатации.
Новая защищенная серия VxRail D объединяет простоту и возможности управления жизненным циклом VxRail в компактном и долговечном форм-факторе, предназначенном для работы в жестких условиях удаленно. Система, оснащенная процессорами Intel Xeon Scalable 2-го поколения, всего 20 дюймов в глубину (это наименьшая из всех моделей VxRail2) и способна выдерживать экстремальные температуры, кратковременную перегрузку до 40G, работать на высоте до 4,5 тыс. м.
Она обеспечивает ИТ-поддержку в тех локациях, где жизненно важна отказоустойчивая инфраструктура, например, при развертывании центра обработки данных на удаленных объектах, на борту судов в море или в качестве оборудования самолетов. Серия VxRail D — идеальное решение для производственных, промышленных и нефтегазовых сред, где условия создают непростые технические проблемы, или площади стоят дорого.
Впервые на новой, эффективной платформе VxRail E Series теперь доступны процессоры AMD EPYC второго поколения. Серия E решения VxRail с процессорами AMD EPYC предлагает заказчикам новую опцию — с высокопроизводительными вычислительными ядрами (до 64) и поддержкой PCIe® 4. Такие системы можно развертывать в удаленных филиалах или в центрах обработки данных. В сочетании с высокоэффективным источником питания эти компактные решения в форм-факторе 1U являются идеальным вариантом для клиентов, которым требуется высокая производительность и вычислительная мощность в односокетной платформе для распределенных локаций.
Новая система VxRail E665, доступная в конфигурациях с NVMe, All-Flash или с гибридным хранилищем, обеспечивает в односокетной модели высокую производительность и является идеальным вариантом для баз данных, работы с неструктурированными данными, поддержки инфраструктуры виртуальных рабочих столов (DVI) и рабочих нагрузок HPC.
Являясь единственной совместно с VMware разработанной системой HCI, VxRail предлагает гибридный облачный подход, который отличает простота развертывания и управления — независимо от того, где находятся данные и приложения.
Как недавно было объявлено, платформа Dell Technologies Cloud Platform с VMware Cloud Foundation на VxRail теперь поддерживает конфигурации всего с четырьмя вычислительными узлами, что позволяет заказчикам начинать с малого и наращивать систему постепенно. Заказчики, такие как Atlantis и The Palm, теперь могут начать переход к гибридному облаку с меньшими затратами, меньшими потребностями в занимаемой системами площади и со временем масштабировать свою инфраструктуру.
Новейшая версия системного программного обеспечения VxRail HCI System Software помогает оптимизировать обновления, позволяет запускать проверки работоспособности перед обновлением по требованию, а также осуществлять управление и оркестрацию на основе облачных технологий, что дает возможность поддерживать и обслуживать каждый кластер VxRail на протяжении всего его жизненного цикла, независимо от физического местоположения этого кластера.
Благодаря новым усовершенствованиям платформы VxRail позволяет выполнять даже более ресурсоемкие приложения, например, базы данных в оперативной памяти, такие как SAP HANA, или приложения для искусственного интеллекта/машинного обучения. VxRail теперь поддерживает:
- Постоянную память Intel Optane, которая обеспечивает улучшенную целостность данных и на 90%3 более низкую задержку. Благодаря этому дополнению VxRail стала первой полностью интегрированной системой HCI на базе VMware, поддерживающей весь спектр технологий Intel Optane для центра обработки данных, включая процессоры Intel Xeon Scalable 2-го поколения, постоянную память Intel Optane и твердотельные накопители Intel Optane SSD.
- Графические процессоры NVIDIA Quadro RTX, которые в сочетании с программным обеспечением NVIDIA virtual GPU (vGPU) обеспечивают мощные возможности ускоренного рендеринга, искусственного интеллекта, передовой графики и вычислений в центрах обработки данных для широкого спектра рабочих процессов. С программным обеспечением Quadro RTX и NVIDIA vGPU заказчики могут развертывать решения VxRail, которые помогают конечным пользователям повысить продуктивность и эффективность центров обработки данных.