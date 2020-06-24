Помимо игрового ноутбука G7, компания Dell обновила линейку игровых десктопов G5.

На выбор пользователей представлено сразу семь вариантов процессоров и девять видеокарт в составе различных конфигураций. Флагманская сборка будет включать чип Intel Core i9 10-го поколения в комбинации с 64 Gb оперативной памяти и графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER. Более доступные варианты получат Intel Core i3-10100 и NVIDIA GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX5600. В список опций системного блока входят элементы RGB-подсветки внутри и снаружи корпуса, и прозрачная боковая панель.

Линейка игровых десктопов Dell G5 поступит в продажу 9 июля стоимостью от 700 долларов.

Dell также анонсировала механическую клавиатуру Alienware RGB с регулируемой подсветкой за 129 долларов.