Dell анонсировала 27-дюймовые игровые мониторы с частотой обновления 144 и 165 Hz

Компания Dell анонсировала два новых 27-дюймовых монитора — S2721HGF и S2721DGF. Новинки ориентированы прежде всего на геймерскую аудиторию.

Модель Dell S2721HGF с разрешением FullHD и VA-матрицей имеет изогнутую форму и частоту обновления 144 Hz, время отклика составляет 4 мс (GTG). В более дорогом мониторе Dell S2721DGF используется матрица IPS с частотой 165 Hz, время отклика которой 1 мс.

Оба монитора имеют узкие рамки с трех сторон. Задняя часть дисплеев имеет довольно необычную вентиляционную систему. По словам компании, новая конструкция способствует рассеиванию тепла. Устройства совместимы с технологией G-Sync.

В оснащение S2721DGF входят следующие порты: 2 × HDMI 2.0; DisplayPort 1.4; USB 3.0 downstream, USB 3.0 upstream и 3,5 мм разъем для наушников. В S2721HGF: 2 × HDMI 1.4; DisplayPort 1.2 и 3,5 мм разъем.

Стоимость модели Dell S2721HGF (1080p/144 Hz) составляет 280 долларов, в продаже с 21 августа. Dell S2721DGF (1440p/165 Hz) будет предлагаться за 570 долларов, в продаже с 28 июля.