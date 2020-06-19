Cyberpunk 2077 отложили до 19 ноября

Компания CD Projekt RED снова отложила выход Cyberpunk 2077 — теперь игра запланирована к релизу на 19 ноября.

Причиной этого стало желание выпустить игру именно тогда, когда она будет готова. Разработчики считают, что это правильное решение, но они все равно приносят свои извинения за перенос.

«Наше намерение — сделать Cyberpunk 2077 игрой, которая останется с вами на долгие года. В конце концов, мы надеемся, что вы поймете, почему мы сделали это».

Разработчики подчеркнули, что Cyberpunk 2077 уже закончена в отношении контента и геймплея. Дополнительное время берется для того, чтобы сбалансировать все механики и устранить различные баги.

«Квесты, кат-сцены, скиллы и предметы. Все, что есть в этом приключении по Найт-Сити, все уже в игре. Однако с таким обилием контента и количеством различных систем, взаимодействующих друг с другом, нам нужно как следует пройтись по всему, включая баланс механик, и устранить баги».

Это уже второй перенос Cyberpunk 2077: изначально игра должна была выйти 16 апреля, после чего ее отложили до 17 сентября, а теперь — до 19 ноября.

CD Projekt RED отметила, что сразу после презентации игры 25 июня журналисты по всему миру поделятся первыми hands-on превью. Разработчики пока не уточняют, будет ли на PS5 и Xbox Series X доступна сразу обновленная под эти платформы версия игры.