Cверхтонкий и компактный ноутбук Acer Swift 5

В рамках ежегодной конференции NextAcer компания Acer представила сверхтонкий и компактный ноутбук Swift 5, толщина которого составляет 14,95 мм, а вес не превышает 1 кг. Корпус устройства изготовлен из магниево-литиевых и магниево-алюминиевых сплавов. В обновленной модели используется особый шарнир, который слегка приподнимает устройство при открытии. Ноутбук получил 14” сенсорный IPS-дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей и большой touch-pad. Экран обрамлен тонкими рамками, благодаря чему занимает 90% площади крышка.

Сенсорный экран Swift 5 покрыт слоем антимикробного стекла Corning Gorilla Glass особого состава, который ограничивает рост микроорганизмов, вызывающих появление неприятных запахов и пятен на сенсорных дисплеях. Кроме того, доступен вариант с антимикробным покрытием на сенсорной панели, клавиатуре и всех крышках. Новинка базируется на процессоре Intel Core Н 10-го поколения с производительной интегрированной графикой на базе новой архитектуры Intel Xe. Также будут доступны варианты с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX350. Устройство также получило SSD-накопитель PCle емкостью 1 Тb и 16 Gb оперативной памяти LPDDRAX. Есть порты USB Type-C, Thunderbolt и USB 3.2 Gen 2. Устройство оснащено модулями Intel Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, а также сканером отпечатков пальцев. Цена Acer Swift 5 будет объявлена позже.