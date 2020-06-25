Cortex XDR расширяет видимость сети и управление конечными точками

Охота на угрозы и реагирование на источники данных стали немного легче. Приложения и агенты Cortex XDR выходят с удивительным набором новых функций, которые помогут вашей команде безопасности выявлять угрозы в сетевом трафике, организовывать ответные действия в масштабах и уменьшать поверхность атак на конечных точках.

С чего же начать с такого количества новых функций? Давайте рассмотрим это с точки зрения сети.

Расширенная видимость сети

С момента своего создания Cortex XDR мог собирать сетевые данные и применять поведенческую аналитику и ИИ для обнаружения атак. Теперь Cortex XDR расширяет прямой доступ к сетевым данным для охоты за угрозами и настраиваемых правил обнаружения. С Cortex XDR возможно:

Отслеживать угрозы или провести дальнейшее расследование, изучая журналы сетевого трафика;

Создать гранулярные настраиваемые правила обнаружения (BIOC) на основе сетевых данных;

Быстро определить последовательность и масштаб атаки, просматривая данные о сети и конечной точке в новом месте расследования угроз.

Cortex XDR Agent Script Execution и многое другое

Бывают случаи, когда аналитикам может понадобиться выполнить подметательные действия сразу на нескольких конечных точках. Будь то сбор информации о конечных точках, обновление настроек или немедленная остановка быстро распространяющихся атак, удаленное выполнение скриптов предоставляет вашей команде мощный инструмент для управления конечными точками.

С помощью Cortex XDR агента 7.1 для Windows, MacOS и Linux вы можете запустить скрипты Python 3.7 из консоли управления Cortex XDR и мгновенно увидеть результаты. Новый API позволяет выполнять скрипты Python из инструментов управления и оркестровки, таких как Cortex XSOAR. Нестандартные скрипты позволяют вашей команде с легкостью воспользоваться этой мощной новой функцией.

Cortex XDR агент 7.1 также представляет важные новые функции, которые обеспечивают безопасность конечных точек, отвечают требованиям к соответствию и облегчают замену устаревшего антивируса расширенным обнаружением и реагированием. Новые функции безопасности конечных точек включают в себя:

Брандмауэр для конечных точек Windows;

Шифрование дисков для конечных точек Windows;

Сканирование файлов на конечных устройствах MacOS;

Отчет по MAC-адресам;

Полный обзор рабочего состояния агентов.

Метка MITRE ATT&CK для предупреждений и правил BIOC

Чтобы помочь вашим аналитикам понять методы и цели злоумышленников на каждом этапе атаки, Cortex XDR теперь отображает связанную с ними технику и тактику MITRE ATT&CK для каждого предупреждения, относящегося к фреймворку MITRE ATT&CK.

Гранулированный ролевой контроль доступа (RBAC)

Для тонкого контроля индивидуальных разрешений, назначенных пользователям и ролям, Cortex XDR теперь разделяет, какие типы представлений и действий разрешены для каждой роли. Роли определяются в концентраторе и позволяют пользователям создавать и сохранять новые роли, основываясь на широком наборе прав, редактировать права на роли и многое другое.

Сигнал тревоги и переадресация журнала из Cortex XDR

Вы можете настроить политики переадресации для предупреждений, логов управленческого аудита, логов агентского аудита и отчетов приборной панели из приложения Cortex XDR. Вы также можете пересылать предупреждения на каналы Slack и серверы Syslog в дополнение к учетным записям электронной почты и пересылать журналы аудита на серверы Syslog.

Брокер улучшения VM

Для облегчения развертывания ВМ Broker VM, вы можете загрузить образы ВМ Broker непосредственно с консоли управления Cortex XDR. Регистрация и настройка управляются через следующие веб-консоли:

Веб-консоль Брокера: Вы можете настроить и зарегистрировать Broker VM на Cortex XDR с веб-консоли без необходимости прямого доступа к Broker VM;

Консоль управления Cortex XDR: Вы можете управлять настройками Брокер ВМ через консоль управления Cortex XDR, включая отслеживание подключения, редактирование конфигураций и включение мониторинга в режиме реального времени.

Улучшенная управляемость для MSSP

Cortex XDR теперь позволяет управляемым поставщикам услуг безопасности (Managed Security Services Providers, MSSP) легко управлять безопасностью от имени своих клиентов. MSSP теперь могут:

Настраивать профили, правила оповещения о поведении (BIOC);

Просматривать дополнительную информацию об алертах и инцидентах.

Вышеуказанные функции доступны с Cortex XDR агент версии 7.1 и выше и с Cortex XDR версии 2.2 и выше.

В дополнение к перечисленным выше функциям, Cortex XDR включает в себя обновления, которые улучшают удобство использования, упрощают настройку и развертывание, улучшают API и ускоряют выполнение задач аналитиков. Полный список новых функций, представленных в марте и апреле, смотрите в примечаниях к выпуску Cortex XDR и примечаниях к выпуску Cortex XDR агента .

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