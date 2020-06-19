Corsair представила новые игровые станции — Vengeance a4100 и Vengeance i4200

Компания Corsair представила две новые игровые станции — Vengeance a4100 и Vengeance i4200. Обе системы собраны в корпусе Corsair iCUE 220T.

Основой Vengeance a4100 служит материнская плата форм-фактора ATX на базе чипсета B450 и процессор AMD Ryzen 7 3700X (8 ядер, 16 потоков, частота 3,6/4,4 GHz), который охлаждается фирменной СЖО. За графику отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER с 8 Gb памяти GDDR6.

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Игровая станция предлагает 16 Gb оперативной памяти стандарта DDR4, NVMe M.2 SSD-накопитель объемом 960 Gb, а также впервые для игровых ПК серии Corsair Vengeance оснащена картой Elgato 4K60 PRO. Эта карта способна «захватывать картинку» с экрана в разрешении до 4K с кадровой частотой 60 кадров/сек, за счет чего она подойдет тем, кто занимается стримингом игрового процесса.

Питание системы обеспечивается БП Corsair RM750 с сертификатом КПД 80 Plus Gold. Есть поддержка гигабитного сетевого интерфейса, Wi-Fi, а также Bluetooth 4.2. В оснащение также входят: два разъема USB 3.1, два USB 3.1 Type-A Gen2, три USB 3.1 Gen1 (один Type-C и два Type-A), два USB 2.0, один HDMI, три DisplayPort, стандартный набор аудиоразъемов на задней панели и комбинированный аудиоразъем на фронтальной панели.

Стоимость игровой системы Corsair Vengeance a4100 составляет 1800 долларов.

Vengeance i4200 оснащен процессором Intel Core i7-10700KF (8 ядер, 16 потоков, частота 3,8/5,1 GHz), охлаждается СЖО Corsair Hydro Series H60.

Предлагается до 32 Gb оперативной памяти Vengeance RGB PRO, NVMe M.2 SSD-накопитель объемом 960 Gb и графическая карта NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER. Стоит отметить использование материнской платы на базе чипсета Intel Z490 и наличие 2,5-гигабитного сетевого интерфейса.

Игровая система Corsair Vengeance i4200 будет предложена покупателям за 2500 долларов.