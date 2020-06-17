Corsair One a100: компактный игровой ПК на базе Ryzen 3000

Ассортимент компании Corsair пополнился компактной и мощной игровой станцией Corsair One a100, основанной на базе процессоров AMD Ryzen 3-го поколения.

На выбор доступны варианты на базе чипов AMD Ryzen 9 3900X (12 ядер, 24 потока, частота 3,8/4,6 GHz), а также Ryzen 9 3950X (16 ядер, 32 потока, частота 3,5/4,7 GHz). Для обеспечения графической производительности предлагаются GeForce RTX 2080 Super или RTX 2080 Ti. За охлаждение CPU и GPU отвечает фирменная система СЖО.

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Объем оперативной памяти составляет 32 Gb, для хранения данных есть SSD Force MP600 объемом 500 Gb либо 1 Tb, а также HDD объемом 2 Tb. Набор портов представлен USB 3.1 (x6), USB 3.2 (x3), USB-C, DisplayPort (x3) и RJ45.

Есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и гигабитный интерфейс Ethernet. В оснащение также входят: USB 3.1 (x6), USB 3.2 (x3), USB-C, DisplayPort (x3), HDMI 2.0a и комбинированный аудиоразъем. Габариты ПК составляют 200 х 172,5 х 380 мм.

Corsair также представила игровую компактную систему One i200. В отличие от One a100 данная игровая станция предлагает в качестве основы процессор Intel 10-го поколения (Comet Lake-S) Core i9-10900K с максимальной частотой 5,3 GHz в режиме автоматического разгона. Дополнительным преимуществом можно считать наличие порта Thunderbolt 3, а также 2,5-гигабитного сетевого интерфейса.

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Стоимость конфигураций компактных игровых систем Corsair One a100 и One i200 производитель не указывает.