Command & Conquer Remastered Collection доступна в Steam и Origin

В рамках празднования 25-й годовщины Command & Conquer компания Electronic Arts Inc. объявила сегодня, что Command & Conquer Remastered Collection теперь доступна по всему миру через Origin и Steam, а также в рамках подписки Origin Access Premier. Разработанная EA и рядом бывших членов команды Westwood Studios, которые теперь трудятся в команде Petroglyph, вы можете насладиться переизданием этих шедевров в качестве 4K. Remastered Collection состоит из Command & Conquer: Tiberian Sun, Command & Conquer: Red Alert и их трех дополнений. Поклонники и новички могут испытать одну из самых любимых стратегий в реальном времени с перестроенным мультиплеером, улучшенным пользовательским интерфейсом, 7-часовым ремастерингом саундтрека Фрэнка Клепаки, поддержкой моддинга и многим другим.

«Наш главный приоритет при разработке Remastered Collection — сделать так, чтобы сердце Command & Conquer можно было почувствовать с самой загрузки игры, — сказал Джим Весселла, ведущий продюсер EA. — Мы работали рука об руку с ветеранами Westwood, чтобы гарантировать, что культовый игровой процесс останется неизменным, но впитает в себя современный опыт. Мы очень благодарны за поддержку сообщества C&C, которую чувствовали во время работы».

Для получения дополнительной информации об игре, посетите www.ea.com/games/command-and-conquer/.