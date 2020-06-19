Защищенные технологии, позволяющие работать в любом месте, являются сегодня приоритетом для всех компаний. Они помогают не только наладить эффективную удаленную работу для широкого штата сотрудников, но также дают возможность планировать возвращение в офис. Стремясь помочь своим заказчикам решить две эти важнейшие задачи, Cisco объявляет об усовершенствованиях платформы Webex: новый функционал обеспечения информационной безопасности и соответствия нормативным требованиям, интеллектуальную и действенную аналитику, а также возможность интеграции с платформой Box. Кроме того, интеграция с медицинской платформой Epic даст пациентам возможность выбрать то или иное медицинское учреждение.

Cisco Webex уже много лет является лидером рынка решений для совместной работы и превосходит ожидания самых требовательных заказчиков. В апреле 2020 года в платформе Webex было зафиксировано полмиллиарда участников, при этом общая продолжительность онлайн совещаний составила 25 млрд минут, что более чем втрое превысило средний показатель.

«Мы стремимся обеспечить безопасное и продуктивное удаленное взаимодействие для всех — медицинских учреждений, офисных сотрудников и даже глав государств. Еще до пандемии Cisco была одним из крупнейших провайдеров решений для совместной работы, поддерживая почти половину всех видеоконференций в мире. Сейчас этот объем вырос втрое, — сказал Джавед Хан (Javed Khan), вице-президент и генеральный менеджер подразделения совместной работы компании Cisco. — Мы гордимся, что заказчики всегда могут на нас положиться, и мы продолжим совершенствоваться и оказывать им необходимую поддержку, чтобы вместе преодолеть эти трудные времена».

Глобальный спрос на решения для удаленной работы сделал вопросы безопасности и конфиденциальности как никогда актуальными. Будучи крупнейшей в мире компанией в этой области информационной безопасности, Cisco уделяет приоритетное внимание защите своих заказчиков. Именно поэтому продуктам портфолио Cisco Collaboration доверяют 95% компаний рейтинга Fortune 500. Используя защитные механизмы, встроенные в платформу Webex, было расширено действие политик предотвращения потери и обеспечения сохранности данных и хранения юридически значимых документов на Webex Meetings. Это обеспечивает беспрецедентный уровень защищенности для всего контента удаленных совещаний: записей, транскрипций, запланированных мероприятий и основных решений. Также расширены варианты сквозного шифрования, включая шифрование AES 256 с режимом GCM, что обеспечивает еще большую сохранность совещательных данных и защищает от несанкционированного вмешательства.

В ходе нового опроса CIO Perspectives 2020, проведенного среди ИТ-директоров, более двух третей респондентов заявили, что наибольшей проблемой в эти непростые времена стала сложность информационных технологий. Всех беспокоят два вопроса: как с максимальной эффективностью поддержать удаленный персонал и как обеспечить более безопасную совещательную среду в офисе. Решать эти вопросы ИТ-службам поможет инструментарий Cisco Webex Control Hub с интеллектуальной аналитикой, позволяющий с единой панели управлять всеми рабочими нагрузками, независимо от того, где находятся сотрудники — дома или в офисе. На период пандемии предусмотрены особые варианты применения Control Hub.

Мгновенное развертывание голосового помощника Webex Assistant на устройствах конференц-залов. С инструментарием Control Hub эта задача легко выполнима даже для десятков тысяч устройств. Это минимизирует количество касаний экранов и сенсорных панелей в рабочих пространствах общего пользования.

Глубокий анализ задействования переговорных используется не только для корректировки дезинфекционных графиков, но и для планирования будущего офисного пространства. Данные о самых востребованных переговорных будут передаваться дезинфекторам и учитываться при планировании конфигурации переговорных.

Подробное изучение данных о «совещаниях реального времени» для диагностики обслуживания и понимания изменений в стиле работы, происходящих в процессе возвращения к офисной деятельности.

Анализ трендов использования для выявления направлений дальнейших инвестиций в устройства и сервисы.

Упрощение диагностики и поддержки удаленных рабочих мест для обеспечения продуктивности всего коллектива.

Также к Control Hub был добавлен функционал унифицированных коммуникаций с облачным подключением, который упрощает рабочие процессы ИТ для гибридных сред, и расширили аналитику Webex Calling. Кроме того, чтобы обеспечить возможность работать из любой точки, Cisco объединила Webex Teams с Box — ведущей облачной платформой управления контентом, которую используют 68% компаний рейтинга Fortune 500 и почти 100 тыс. организаций во всем мире. В приложение Webex Teams уже встроен функционал простого и безопасного обмена файлами, но теперь заказчики могут по своему выбору использовать как Box, так и любые другие интегрированные платформы.

Телемедицина, позволяющая врачам на расстоянии оказывать помощь пациентам, быстро получает широкое распространение. Интеграция с медицинской программной системой Epic позволяет пользователям Webex Teams провести сеанс видеосвязи с пациентом, просмотреть историю болезни и внести необходимые записи в медицинскую документацию. Пациентам не нужно загружать какие-либо приложения — чтобы получить помощь, достаточно зарегистрироваться с помощью браузера в защищенной сессии. В системе Epic сейчас хранятся электронные данные более 250 млн пациентов. В настоящий момент другие партнеры Cisco также разрабатывают и внедряют телемедицинские приложения и решения, помогая клиницистам оказывать помощь пациентам во всем мире.