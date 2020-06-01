Что ждет рынок труда в 2020 году? 5 возможных сценариев

В 2020 году изменение рабочей среды стало одной из главных тем для обсуждения в технологической отрасли. Такие новые технологии, как искусственный интеллект, машинное обучение и чат-боты, кардинально меняют наш подход к работе. Эти изменения затрагивают всех нас и ставят ряд животрепещущих вопросов. Как все это отразится на нашей повседневной работе? Какие роботы или формы искусственного интеллекта станут трудиться вместе с нами? Как новые технологии повлияют на перспективы карьерного роста и на выполняемые нами функции? Как меняются ожидания нового поколения работников? Наступило время задуматься, как изменится наша работа в будущем. Очевидно, что применение новых технологий открывает безграничные возможности для HR-сферы. Вот 5 тенденций, которые будут доминировать на рынке труда в 2020 году.

Диалоговые пользовательские интерфейсы ускорят выполнение работы. По мнению Oracle, будущее за технологиями, которые помогут сотрудникам повысить их производительность благодаря использованию голосовых и текстовых команд, то есть без необходимости открывать установленные программы. В 2020 году это станет реальностью благодаря усовершенствованным цифровым помощникам и чат-ботам. Эти технологии создают интерактивную рабочую среду для сотрудников и руководителей: члены коллектива смогут работать, где и когда им удобно, используя любые устройства. Искусственный интеллект упростит HR-процедуры. До сих пор искусственный интеллект и автономные функции использовались главным образом в системах самообслуживания, предназначенных для сотрудников и их руководителей. Однако такие решения еще предстоит внедрить в работу HR-службы. HR-специалистам приходится выполнять сложную монотонную работу, учитывать различные нормативные требования, заполнять множество форм и соблюдать условия разных политик, причем права на ошибку у них нет. В 2020 году технологии машинного обучения сделают работу HR-службы проще, а значит, у HR-специалистов появится время на решение более творческих, стратегически значимых задач. Такие инструменты, как Oracle Advanced HCM Control и Oracle HCM Experience Design Studio, помогут им справляться со сложными задачами обеспечения безопасности данных и настройки бизнес-процессов. А для внесения изменений больше не придется обращаться за помощью к IТ-отделу. В компаниях появятся superjobs (суперсотрудники). Термин superjob впервые встречается в отчете Deloitte «Тенденции в сфере человеческого капитала» за 2019 год. Так специалисты Deloitte назвали сотрудников, чьи возможности расширяются за счет использования искусственного интеллекта и робототехники. Эта тенденция заставляет пересмотреть требования к необходимому набору навыков и даже само представление о должностях. В 2020 году количество таких сотрудников и позиций только вырастет. Автономные функции позволят сотрудникам и руководителям самостоятельно разрабатывать новые предложения и услуги и совершенствовать аспекты своей работы, чтобы фокусироваться на стратегически важных задачах. В конечном итоге, мы все начнем автоматизировать рабочую среду и расширять круг своих задач, чтобы приносить организациям более значимые результаты. Карьерная мобильность станет важным фактором удержания сотрудников. Новые технологии продолжают менять устоявшиеся представления о работе, при этом конкуренция на рынке труда растет. В этих условиях большое значение приобретает карьерная мобильность, то есть легкость перехода на новую работу внутри организации и за ее пределами. Чтобы не потерять рыночные позиции в 2020 году, компании должны создать среду, которая обеспечит внутреннюю мобильность сотрудников. В противном случае работники уйдут к конкурентам. Компаниям понадобятся такие специализированные решения, как Oracle HCM Cloud. С помощью функции Connections руководители получат более глубокое представление о навыках сотрудников, а сами сотрудники смогут формировать свой собственный бренд, найдут единомышленников среди коллег и откроют для себя новые возможности карьерного роста в компании. Поколение Z предъявит новые требования к рабочему пространству. Новое поколение выходит на рынок труда, и компаниям придется соответствовать его требованиям к рабочему пространству. Представители поколения Z (родившиеся на рубеже веков) предпочитают работать на сдельной основе и ожидают, что им предложат гибкие условия. Кроме того, они хотят оперативно получать отзывы о своей работе. Организациям придется внедрить новые программы обучения и повышения квалификации специально для таких сотрудников и разработать новые стратегии. Это позволит учесть требования молодых работников, которые привыкли трудиться на нескольких работах сразу по удобному графику.

Технологии изменят то, как мы работаем и что мы ожидаем от работодателей и рабочей среды. Рабочая среда станет более интерактивной и комфортной — таковы тенденции нового года и ближайших десяти лет. И мы поможем вам быть в тренде.

Эмили Хи (Emily He), старший вице-президент по управлению человеческим капиталом Oracle Cloud Business Group