Что показали на презентации Night City Wire: сюжетный трейлер Cyberpunk 2077, аниме-сериал по франшизе и «брейнданс»

Разработчики Cyberpunk 2077, компания CD Projekt RED, провела презентацию игры, на которой показала геймплей и трейлер игры, а также анонсировала аниме-сериал по той же вселенной.

В трейлере игры, все кадры в котором взяты из пролога, показывают знакомство Ви с напарником Джеки, а также их подготовку к заданию «фиксера» Декстера Дешона, которому нужен «чип бессмертия». В финале показали персонажа Киану Ривза.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

CD Projekt RED также анонсировала аниме-сериал Cyberpunk Edgerunners за авторством студии Trigger. Все 10 эпизодов выйдут на Netflix в 2022 году. Композитором выступит Акира Ямаока.

Поклонников ждет самостоятельная история во вселенной, а не адаптация уже известных событий, хотя действие снова развернется в Найт-Сити.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Разработчики игры представили механику брейнданса — возможность главному герою переживать чужие воспоминания. При этом он ощущает все то же самое, включая тактильные чувства и эмоции.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В показанном на Night City Wire отрывке герой переживает воспоминания бандита, который пытался ограбить магазин, однако на выходе получил пулю. Персонажи хотели понять, как умер разбойник. Разработчики планируют использовать эту механику в качестве площадки для множества самых разных историй. Это дополнительный способ разнообразить сюжет и дать игрокам «пережить» чужие воспоминания.

Следующую трансляцию разработчики из CD Projekt RED собираются провести через несколько недель.