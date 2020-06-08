Центр обслуживания клиентов Nar будет предоставлять свои услуги абонентам в период действия ужесточенного карантинного режима

В связи с решением о запрете на выход из дома в выходные дни, принятого Оперативным Штабом при Кабинете Министров для предотвращения увеличения случаев заражения коронавирусом, Nar будет продолжать предоставлять услуги своим абонентам в усиленном режиме. Абоненты могут оперативно получить ответы на свои запросы, онлайн и в режиме 24/7, через Служба поддержки 777 Nar. Мобильный оператор также продолжит обслуживать своих абонентов через официальные каналы в социальных сетях (Facebook, Instagram и Twitter). Помимо этого, абоненты могут с легкостью управлять своими счетами в приложении «Nar+», не покидая дома. Приложение позволяет выполнять множество важных операций за считанные секунды, а также моментально получать ответы на запросы.

Следует отметить, что Nar считает своим долгом обеспечивать безопасность своих клиентов, а также обеспечивать бесперебойное и качественное обслуживание клиентов по всем каналам.