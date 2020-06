CD Project RED перенесла презентацию Cyberpunk 2077 на 25 июня

Компания CD Project RED сообщила, что проведение онлайн-конференции Night City Wire, в ходе которой должна была быть презентация игры Cyberpunk 2077, отложено на 25 июня. Перенос связан с массовыми протестами в США. Мероприятие должно было изначально состояться 11 июня.

We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter.

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 2, 2020