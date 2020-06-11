11.06.2020

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Canon BP-F400: портативный принтер, который может печатать документы формата А4

Canon BP-F400

Компания Canon анонсировала портативный принтер BP-F400, который позволяет распечатывать различные документы в условиях, когда нет доступа к стационарной технике.

Портативный принтер способен печатать документы формата А4. Один лист А4 печатается около 5,7 сек. в разрешении 300 DPI (точек на дюйм). Чернил хватит примерно на 10 млн. копий.

Canon BP-F400

За питание отвечает аккумуляторная батарея, заряда которой будет достаточно для распечатки 600 страниц. На восполнение запаса энергии требуется приблизительно два часа.

Предусмотрен порт USB 2.0 Type-C, а также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2 BLE, что позволяет использовать устройство совместно не только с ноутбуками и компьютерами, но также со смартфонами и планшетами. Габариты составляют 254 × 55 × 30 мм, вес — 580 гр.

Ожидается, что в продажу портативный принтер Canon BP-F400 поступит в середине ноября этого года. Информации об ориентировочной цене пока нет.

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