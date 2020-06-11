Canon BP-F400: портативный принтер, который может печатать документы формата А4

Компания Canon анонсировала портативный принтер BP-F400, который позволяет распечатывать различные документы в условиях, когда нет доступа к стационарной технике.

Портативный принтер способен печатать документы формата А4. Один лист А4 печатается около 5,7 сек. в разрешении 300 DPI (точек на дюйм). Чернил хватит примерно на 10 млн. копий.

За питание отвечает аккумуляторная батарея, заряда которой будет достаточно для распечатки 600 страниц. На восполнение запаса энергии требуется приблизительно два часа.

Предусмотрен порт USB 2.0 Type-C, а также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2 BLE, что позволяет использовать устройство совместно не только с ноутбуками и компьютерами, но также со смартфонами и планшетами. Габариты составляют 254 × 55 × 30 мм, вес — 580 гр.

Ожидается, что в продажу портативный принтер Canon BP-F400 поступит в середине ноября этого года. Информации об ориентировочной цене пока нет.