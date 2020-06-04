C 13 по 14 июня пройдет очередной турнир Legion Defenders | CS: GO

Cyber Arena Baku и DersEvi при спонсорской поддержке компаний Lenovo и Intel объявляют о проведении турнира Legion Defenders | CS: GO. Каждая команда из 5 человек сможет показать нереальный аим и удивить крутыми раскидами в Counter-Strike: Global Offensive! Не позволь противнику взять верх и сразись за призы от Cyber Arena Baku и Ders Evi!

Традиционно в качестве призов представлены продвинутые геймерские аксессуары линейки Lenovo Legion. В рамках Legion Defenders | CS: GO это 5 гарнитур Lenovo Y Stereo Gaming Headset и 5 мышек Mouse Legion M500 GAMING Wired, которые получат обладатели второго и третьего мест соответственно. Команда-победитель получит денежный приз в размере 750 манатов.

Для участия необходимо зарегистрировать команду по ссылке bit.ly/LegionDefendersCSGO. Принять участие в турнире могут все киберспортсмены, проживающие на территории Азербайджана. Регистрация бесплатная. Вам достаточно лишь собрать команду из числа друзей или коллег и вступить в борьбу за звание чемпиона on-line турнира Legion Defenders | CS: GO.

Организаторы и партнеры on-line турниров Cyber Arena Baku и DersEvi выражают благодарность спонсорам турнира в лице компаний Lenovo и Intel.