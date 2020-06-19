Бывший вице-президент Facebook: В следующие 10 лет Apple, Amazon и Google будут раздроблены

Венчурный инвестор Чамат Палихапития (Chamath Palihapitiya) занимал пост вице-президента Facebook более четырех лет и ушел из компании за год до IPO 2012 года. Он считает, что технологические гиганты стали слишком влиятельными в вопросах распространения информации, из-за чего правительства в скором времени их разделят.

После убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда социальные сети объединили людей и подтолкнули их к акциям протеста против расизма по всему миру, сказал TechCrunch Чамат Палихапития. Он уверен в том, что без социальных сетей акции не переросли бы в массовые беспорядки в США, которые он сравнил с гражданской войной.

Facebook и другие IT-гиганты играют очень важную роль в общественной жизни, из-за чего регулирование их со стороны правительств станет неминуемым. Он уверен, что крупные компании разделят и начнут жестко контролировать во всех странах.

Штрафы и расследование работы Facebook, Amazon, Google и Apple продолжатся до тех пор, пока компании не перестанут быть левиафанами, в которых превратились, заявляет Палихапития. По его словам, правительства «добьются своего» в течение следующих 10 лет.