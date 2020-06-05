Bosch анонсировал систему аварийного оповещения Help Connect для мотоциклов

Компания Bosch анонсировала новую систему аварийного оповещения Help Connect для мотоциклов, которая автоматически вызывает помощь в случае дорожного происшествия.

«Когда происходит несчастный случай, каждая секунда имеет значение. Чем быстрее мотоциклисты получат помощь, тем больше у них шансов на выживание. Риск погибнуть в аварии для мотоциклистов в 20 раз выше, чем у автомобилистов», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Bosch.

Help Connect использует специальный датчик, который является частью Bosch MSC — системы курсовой устойчивости для мотоциклов. Сенсор сотню раз в секунду считывает показатели ускорения мотоцикла, а также угловую скорость вращения его колес, передавая информацию системе Help Connect о текущем положении транспортного средства по отношению к плоскости дороги, а также угле наклона.

Кроме того, система также полагается на данные встроенного в датчик алгоритма столкновения. Она позволяется определить действительно ли мотоцикл попал в аварию или просто упал. Если Help Connect определит аварию, то она передаст данные о происшествии в сервисный центр Bosch. В случае серьезной аварии специалисты сервисного центра смогут определить местоположение мотоциклиста по смартфону, а затем вызвать на место происшествия службы спасения.

Изначально система аварийного оповещения Help Connect для мотоциклов будет доступна в Германии. Ожидается, что позже компания сделает доступной систему и в других странах.