Bloomberg: Apple откажется от процессоров Intel в пользу собственных 5-нм чипов в 2021 году

На онлайн-конференции WWDC 2020 компания Apple объявит об отказе от процессоров Intel в пользу собственных чипов. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на близкие к Apple источники.

Сообщается, что чипы на основе архитектуры ARM будут производится на заводах TSMC по 5-нм техпроцессу. Используя собственную технологию, компания рассчитывает достичь большей энергоэффективности, снижения нагрева, увеличения времени автономной работы и независимости от графика и инженерных решений Intel.

По данным Bloomberg, первые Mac с собственными процессорами Apple выйдут в 2021 году. Главной проблемой таких ноутбуков будет очень ограниченная библиотека совместимых приложений. У Apple и разработчиков будет меньше года на то, чтобы портировать максимальное количество популярных десктопных программ на новую архитектуру.

Ядра ARM лежат в основе мобильных процессоров Qualcomm Snapdragon, Samsung Exynos, Mediatek и других производителей. Ранее попытки производить компьютеры с процессорами на базе ядер ARM предпринимали компании Microsoft, Lenovo и Samsung, но из-за принципиальных отличий от архитектур x64 и x86, под которые создавалась Windows, результаты были не самыми лучшими.

Apple разрабатывает по меньшей мере три процессора, один из которых является модификацией Apple A14, который будет использоваться в iPhone 12. Ожидается, что все чипы будут представлять собой APU, то есть в них предусмотрено графическое ядро.

На данное время компания Intel занимает порядка 85% процессорного рынка.