Беспроводной вентилятор Xiaomi SMartmi работает 20 часов без подзарядки

Компания Xiaomi выпустила мощный беспроводной вентилятор SMartmi, который благодаря телескопической конструкции (минимальная высота 515 мм), может быть установлен как на полу, так и на столе. Особенностями новинки стали высокая производительность, низкий уровень шума, а также внушительная автономность при работе вдали от розетки.

Угол наклона составляет до 100° вверх и до 120° в стороны, обеспечивая равномерный обдув помещения. Также есть режим трехмерного покачивания во всех направлениях. Габариты модели — 325 x 340 x 930 мм, вес — 3,7 кг.

Вентилятор оснащен бесщеточным двигателем японского производства Nidec DC, а также семью лопастями. Производительность вентилятора составляет 24.8 м³/мин, воздух доставляется на расстояние до 9 м. Заявленная автономность устройства при работе от встроенного аккумулятора составляет до 20 часов. Управлять новинкой можно как посредством ПДУ, так и с помощью пяти кнопок, расположенных на корпусе вентилятора.

Xiaomi Smartmi уже поступил в продажу в Китае по цене 112 долларов.