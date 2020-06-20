Bang & Olufsen представила беспроводные наушники Beoplay E8 Sport

Компания Bang & Olufsen представила полностью беспроводные наушники погружного типа Beoplay E8 Sport, предназначенные для пользователей, ведущих активный образ жизни.

Модули-вкладыши наделены 5,7-миллиметровыми излучателями. Заявлен диапазон воспроизводимых частот от 20 Hz до 20 kHz.

Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает семи часов. Зарядный футляр позволяет увеличить этот показатель до 30 часов. Наушники выполнены в соответствии со стандартом IP57 — защищены от пыли и не боятся погружений под воду на глубину до одного метра на 30 минут.

Для обмена данными с мобильным устройством служит беспроводная связь Bluetooth 5.1. Технология Qualcomm aptX обеспечивает CD-качество звука при беспроводной передаче музыки (сжатие данных без потерь).

Покупателям будут доступны два варианта цветового исполнения — черный и бирюзовый. Стоимость наушников Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport составляет 350 евро.