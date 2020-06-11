Международная Выставка и Конференция Bakutel получила знак качества UFI Approved Event, подтверждающий высокое качество выставочного мероприятия. Данный сертификат свидетельствует о высоком организационном уровне события, а также подтверждает достоверность предоставленной статистики выставки.

С момента учреждения Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) в 1925 году его члены заинтересованы в постоянном росте качества выставочных мероприятий, в установлении планки, с достижением которой расходы экспонентов и посетителей будут абсолютно оправданными. Ключом достижения высокого качества стал статус UFI Approved Event. Его получение основано на желании самих организаторов проводить аудит выставочной статистики своих мероприятий и предоставлять экспонентам и посетителям проверенные, гарантированно достоверные данные о мероприятиях. Знаку доверяют и экспоненты, и посетители, а в ряде стран государство предоставляет компаниям субсидии на участие в выставке, если она имеет статус UFI Approved Event.

Введение нового статуса, подтверждающего высокое качество Bakutel, поможет посетителям и экспонентам выбрать действительно лучшие мероприятия, не только международного, но и национального масштаба. Введение нового знака отличия — это еще одна возможность поднять мероприятие на более высокую ступень, сделать его более привлекательным для целевой аудитории.

Отметим, что в этом году проведение выставки Bakutel планируется на 2-4 декабря.