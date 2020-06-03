Azercell запустил услугу «Мобильное ТV» для детей

По случаю Международного дня защиты детей Azercell представил новую услугу. В рамках «NNTV Mobile TV» запущен новый пакет «Kids» («Дети»). Благодаря этой услуге абоненты пред- и постоплаты Azercell могут смотреть самые любимые и популярные в мире детские телеканалы.

В список каналов «NNTV Kids» входят такие просматриваемые каналы, как Disney, Boomerang, Cartoon Network, Nickelodeon HD, TRT Cocuk, Детский мир, Карусель и Discovery Channel HD. Каналы, включенные в пакет для детей, отличаются образовательным и развлекательным содержанием.

Чтобы подключиться к «NNTV Kids», достаточно набрать *425# YES на экране телефона или отправить ключевое слово «K» на короткий номер 4040.

Абоненты, которые впервые подключатся к услуге, получат возможность бесплатного пользования в течение первых 7 дней.

С подробной информацией о новой услуге, а также со списком каналов, входящих в детский пакет, можно ознакомиться по номеру 177.

Услуга «Мобильное ТВ» Azercell позволяет своим абонентам смотреть любимые каналы в прямом эфире в любом месте и в любое время. Приложение NNTV, которое также предлагает отдельный спортивный пакет, охватывает более 200 популярных телеканалов.