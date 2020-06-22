Azercell вместе с абонентами отпразднует месяц #цифровыхдней!

В честь первой годовщины новой идентичности бренда, ведущий оператор мобильной связи обещает своим абонентам новые коммуникационные возможности и множество развлечений

Ровно год назад, объявив стране о новой идентичности своего бренда, Azercell начал строить «цифровой мир» вместе со своими абонентами. 21 июня 2019 года, на грандиозном мероприятии, состоявшемся в Центре Гейдара Алиева с участием представителей государственных структур и частных организаций, культурных и общественных деятелей страны, а также СМИ, была впервые продемонстрирована трехмерная 3D-проекция с новыми атрибутами компании. Около 300 дронов создали в небе зрелищное шоу с изображением флага и карты Азербайджана, а также старым и новым логотипами Azercell.

Компания Azercell, являющаяся выбором более 5000000 человек, планирует отметить этот праздник вместе со своими абонентами. Так, в течение одного месяца, абоненты компании получат возможность подключитьс к новым тарифным кампаниям, бесплатным подпискам на полезные и развлекательные приложения, а также смогут поучаствовать в различных играх и конкурсах, проводимых на страницах Azercell в социальных сетях, и выиграть ценные цифровые подарки.

В прошлом году представив общественности новую идентичность бренда и философию, лидер сотовой связи страны Azercell Telecom также пообещал подготовить Азербайджан к новой эре подключения, и тем самым, открыть своим пользователям бесконечные возможности стремительно развивающегося цифрового мира. В своей новой стратегии Azercell заявил, что с помощью цифровых решений нового поколения, он кардинально облегчит и улучшит качество жизни жителей страны. В свою очередь, новый логотип компании, который символизирует гибкость и инновационный дух Azercell, воплощает в себе движение, развитие и одновременно создает связь между прошлым и будущим, стал символом начала новой эры в истории оператора.

Таким образом, оставаясь верным своим июньским обещаниям, в ноябре 2019 года Azercell запустил первую в стране и на Южном Кавказе пилотную сеть 5G, как один из наиболее важных шагов на пути к цифровизации. Первое и самое раннее тестирование сети 5G, а также ее техническое совершенствование, ставят Azercell в один ряд с ведущими мировыми операторами мобильной связи.

Последующие шаги Azercell были связаны с запуском инновационных решений и сервисов. Так, предоставил своим абонентам усовершенствованное приложение личного кабинета «Kabinetim», Azercell впервые в стране предоставил услугу мобильной оплаты “Mobil Ödəmə”, которая позволяет оплатить различные счета, включая связь, коммунальные и другие бытовые расходы.

Отталкиваясь от растущего спроса на цифровые сервисы для смартфонов, в прошлом году Azercell также представил своим абонентам широкий спектр образовательных и развлекательных услуг, таких как ivi, Zvuk, Azercell Kids, Bookmate, мобильное телевидение NNTV, BluTV и Busuu.

Цифровая философия отразилась и на формате социальных проектов Azercell: с целью пропаганды азербайджанской культуры и поэзии на международной арене и в рамках государственного проекта «2019 — год Насими», оператор перевел в формат аудиокниги газели и рубаи поэта-мыслителя Имадеддина Насими, и в честь его 650-летия опубликовал их на трех яхыках в международном приложении “Bookmate”.

Azercell, также известный своими социальными проектами по защите детей и детских прав, организовал ряд специальных тренинги для школьников, родителей и учителей в различных регионах страны на тему «Цифровое гражданство и интернет-безопасность», с целью улучшения осведомленности населения о правилах поведения и защиты в цифровой среде.

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Даже в самые сложные и критические времена для всей мировой общественности, коммуникационные услуги Azercell оперативно пришли на помощь жителям страны. С первых дней борьбы с глобальной пандемией инфекции коронавируса COVID-19, Azercell активно поддержал как своих абонентов, так и различные уязвимые слои населения: предоставил бесплатный баланс в размере 50 АЗН гражданам находящимся в роуминге за пределами страны; сделал бесплатной связь с услугой TƏBİB; предоставил бесплатные выездные абонентские услуги для граждан старше 65 лет; поддержал бесплатной связью стоимостью 50 АЗН врачей и медицинский персонал; пополнил баланс мобильного интернета учителям и педагогам, работающим через портал «Виртуальная школа»; оказал поддержку интернет-связи студентам для онлайн занятий; предоставил большие скидки на услуги дополнительного значения и мобильные приложения; организовал раздачу продовольственных товаров тысячам малоимущих семей, а также оказал другие виды помощи.

Отмечающий сегодня годовщину своего ребрендинга, лидер сотовой связи страны Azercell, готов неустанно служить своим абонентам и приглашает всех присоединиться к своему цифровому празднику.

Не оставайтесь без подарка в цифровые дни Azercell!