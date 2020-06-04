Компания Azercell предлагает инновационную услугу “Telegram Bot”. Новый сервис, отличающейся простотой использования, предоставляет возможность осуществлять ряд операций, не прибегая к услугам Офисов Обслуживания Клиентов. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо загрузить мобильное приложение Telegram и выбрать команду «Start», перейдя по ссылке https://bit.ly/azercellbot. В ответ Bot предложит абонентам меню из 7 разделов:

Мой номер: Воспользовавшись соответствующим мобильным номером и паролем от “Kabinetim”, абоненты могут получить информацию о номере и осуществлять различные операции, такие как управление текущим тарифом/интернет пакетом, а также ознакомиться с текущим балансом.

Воспользовавшись соответствующим мобильным номером и паролем от “Kabinetim”, абоненты могут получить информацию о номере и осуществлять различные операции, такие как управление текущим тарифом/интернет пакетом, а также ознакомиться с текущим балансом. Тарифы: Подробная информация и способы подключения к тарифной базе Azercell.

Подробная информация и способы подключения к тарифной базе Azercell. Услуги: Подробная информация и способы подключения к локальным и роуминг-услугам Azercell.

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Подробная информация и способы подключения к разговорным и интернет-кампаниям Azercell. Свяжитесь с нами: В этом разделе абоненты могут воспользоваться услугой определения «ближайшего представительства Azercell», отправив текущее местонахождение или перейти в портал Онлайн Абонентской Службы.

Azercell, нацеленный предоставить своим абонентам лучший клиентский опыт, намерен расширять функциональные возможности новой услуги “Telegram Bot”.